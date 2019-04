Schepen en burgemeester Nieuwpoort (allebei CD&V) lijnrecht tegenover elkaar over mogelijke komst windmolens GUS

15u36 0 Nieuwpoort Nieuwpoorts schepen van Leefmilieu Kris Vandecasteele (CD&V) is wél voor windmolens in Nieuwpoort. Hij gaat daarmee lijnrecht in tegen het standpunt van burgemeester en partijgenoot Geert Vanden Broucke (CD&V), die vorige week op het kustburgemeestersoverleg duidelijk was: ‘Er komen geen windmolens in Nieuwpoort.’

Windparkontwikkelaar Storm en energieproducent Aspiravi hebben tussen Nieuwpoort en de Franse grens meer dan 20 zoekzones waar ze 40 windmolens willen plaatsen. Ook in Nieuwpoort zijn er een aantal zoekzones langs de autosnelweg E40. “Ik ben voorstander om te onderzoeken of er in Nieuwpoort grote windmolens kunnen geplaatst worden. De beoordeling gebeurt door de gewestelijk ambtenaar en de provincie of het Vlaams gewest leveren de vergunning af afhankelijk van het vermogen van de windmolens. In vorige dossiers stond Nieuwpoort wel positief tegenover windmolens. Waarom zouden we ons standpunt nu moeten veranderen? Het bestuur gaf een positief advies voor de aanvraag voor windmolens aan de kreek van Nieuwendamme en voor die langs de E40. Door een juridische procedureslag zijn die er uiteindelijk niet gekomen. Aan zee is er meer dan voldoende wind. Nieuwpoort zal ook zijn deel moeten bijdragen en een aantal windmolens toelaten op zijn grondgebied.”

Daarmee is burgemeester Geert Vanden Broucke niet akkoord. “We hebben dat besproken op het schepencollege en iedereen was tegen windmolens behalve Kris Vandecasteele. Elk zijn mening natuurlijk, maar het getuigt van weinig partijdiscipline om nu naar de pers te stappen. Tot een vertrouwensbreuk komt het niet, maar hij mocht dit niet gedaan hebben. Die projectontwikkelaars gaan ver om windmolens te plaatsen. Alles draait rond geld. Bovendien handelen ze op eigen houtje zonder overleg met het stadsbestuur en die aanpak kan ik niet smaken. Ik denk er sterk over na om een motie tegen windmolens op te maken. Binnenkort stappen we daarmee naar onze gemeenteraad.” Buurgemeente Koksijde, die het standpunt van Vanden Broucke volgt, zet de motie tegen windmolens op zijn gemeenteraad van 16 april.