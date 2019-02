Schattig zeehondje is mama kwijt op strand Nieuwpoort Bart Boterman

04 februari 2019

11u00 0 Nieuwpoort Enkele natuurliefhebbers hebben zich zondag ontfermd over een erg schattig zeehondje dat gestrand was in Nieuwpoort-Bad, ter hoogte van het Brabantpad. Het dier was wellicht zijn moeder kwijtgeraakt en kroop richting de zeedijk.

“De jonge grijze zeehond verkeerde wel in goede gezondheid. Maar gezien de vele kijklustigen en de weinige duinen waar het dier kon rusten, hebben we Sea Life Blankenberge gebeld”, zegt natuurgids Luc David. Volgens hem is het overigens niet steeds nodig om Sea Life te bellen als er een zeehond op het strand komt rusten. “Er is niets mis met zeehonden die de duinen of het strand opzoeken. Maar door omstandigheden raakte dit kleintje zijn mama kwijt, dus kon het een beetje hulp wel gebruiken”, aldus David. Bij Sea Life Blankenberge zal het diertje nog een check-up en de nodige voeding krijgen. Binnenkort wordt de zeehondenpup opnieuw vrijgelaten.