Salomonsoordeel in twist over campings Polderpark I en II 14 juli 2018

De rechter heeft in kortgeding een salomonsoordeel geveld in de twist tussen campings Polderpark I en Polderpark II in Nieuwpoort. Daar was discussie ontstaan omdat Polderpark II, die de toegang tot beide campings beheert, een nieuwe slagboom installeerde. Alle campingbewoners - ook van Polderpark I - zijn verplicht een badge van vijftig euro te kopen om toegang te krijgen en bovendien is slechts een badge per perceel mogelijk. De mede-eigenaars van Polderpark I stapten naar de rechtbank. Maar de rechter oordeelde dat het principe van vijftig euro voor een badge behouden moet blijven, gezien de investering en de controle op wie binnen- en buitengaat. Maar er werd ook geoordeeld dat meerdere badges per perceel beschikbaar moeten zijn. De advocaat van de uitbaters van Polderpark II, Kurt Vanlerberghe, gaat niet akkoord. Hij tekent beroep aan. "Men zal op Polderpark II beginnen parkeren, dat wil mijn cliënt niet", aldus Vanlerberghe. Het beroep wordt in september ingeleid in Gent. (BBO)