Rolstoelpatiënt aangereden door tram JELLE HOUWEN

04 augustus 2018

20u31 0

Een rolstoelpatiënt werd vrijdagavond aangereden door de kusttram tussen twee haltes in de Elisalaan in Nieuwpoort. De rolstoelgebruiker stak met een aantal begeleiders en anderen over op een oversteekplaats, maar ze hadden zich niet voldoende vergewist van het feit dat de tram in aantocht was. De chauffeur zette een hevig noodremmanoeuvre in, maar kon een kleine aanrijding niet vermijden. De rolstoel werd licht aangetikt door de tram. De chauffeur stapte uit en bekommerde zich om de rolstoelpatiënt. Die stak echter de duim omhoog dat alles oké was. Voor de zekerheid werd een ambulance gebeld. De rolstoelgebruiker mankeerde echter niets, waarna de tram zijn weg kon verderzetten.