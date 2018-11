Risico meteen beloond WASSERETTE SCOORT 13 OP 20 06 november 2018

Wibo Lemmens (34) en Hannelore Vanacker (29) openden in oktober vorig jaar hun eigen restaurant Wasserette in Nieuwpoort. De heraanleg van de Marktstraat was toen volop bezig. Een risicovolle investering dus maar wel ééntje die een jaar na opening beloond wordt met een score van 13 op 20. "Die werken hebben ons niet afgeschrikt. De nieuwsgierigheid in onze zaak was gelukkig voldoende groot en die goede score is daar een gevolg van. De jury loofde de ongedwongen sfeer en open keuken", zegt Wibo. (GUS)