Regenweer aan zee? Geniet van gratis wafel 10 februari 2018

Als het regent blijven veel kamers aan de kust leeg. Daarom heeft Tania Clarys van gastenverblijf De Arend in de Markstraat iets leuks bedacht.





"Wie een kamer boekt en het regent buiten, kan in onze tearoom gratis genieten van verse wafels en pannenkoeken of van zelfgedraaid ijs", laat Tania weten. "Het arrangement heet 'zonnig of zoet' en bieden we aan op een aantal van onze zes kamers. We hopen dat we zo extra boekingen binnenkrijgen als het weer wat minder is. Bij mijn weten zijn we de enige aan de kust die zo'n formule aanbieden, maar misschien krijgt onze actie navolging. Voor ons is het spannend afwachten. Je kan het arrangement vanaf de paasvakantie boeken. We kijken niet op een wafel meer of minder,als de gasten maar genieten, want daarvoor hebben ze geboekt. Als de zon schijnt, geldt het arrangement uiteraard niet, want dan is het tijd voor een strandwandeling." Boeken kan nu al via www.gastenverblijfdearend.be of 0473/80.89.67. (GUS)