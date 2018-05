Redders van meisje uit put gehuldigd 29 mei 2018

In het stadhuis van Nieuwpoort zijn gisteren vier mannen gehuldigd voor hun heldendaad van vorige week donderdag. Ze redden toen het leven van het Duitse meisje Antonia (9), dat bedolven raakte onder anderhalve meter zand in een put die ze zelf had gegraven. Samen met tien anderen konden ze het meisje uitgraven en reanimeren. Jan Calcoen, Ward Ferlin, Steve Penson en Philippe Vandenbussche van de Nieuwpoort Drivers Days kregen een erkenning van burgemeesters Geert Vanden Broucke (CD&V) en Marc Vanden Bussche (Open Vld) van Nieuwpoort en Koksijde. "Zonder hen zou het meisje het niet overleefd hebben. Ze zijn een voorbeeld voor alle burgers en verdienen een erkenning."





Oostduinkerkenaar en vrijwillig brandweerluitenant Jan Calcoen, die het meisje reanimeerde, kreeg zelfs een medaille van zijn burgemeester. De Nieuwpoortenaars kregen een vulpen in een etui en een restaurantbon. De vier redders waren blij met de erkenning. "Toch vind ik niet dat we helden zijn, want we hebben ons eigen leven niet geriskeerd", reageert Calcoen. "We zijn wel trots dat we de redding tot een goed einde brachten, maar iedereen zou het meisje hebben proberen te redden", meent hij.





Dat vindt ook Steve Pinson. "Zo'n erkenning is fijn, maar eerlijk gezegd, het zou ons meer deugd doen mocht de moeder ons samen met haar dochter komen bedanken. Dat zou pas een erkenning zijn." (BBO)