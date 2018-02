Reconstructie uitgevoerd na dood van baby 02 februari 2018

02u45 0

Een 23-jarige man uit Nieuwpoort moet een maand langer in de cel blijven op verdenking van doodslag op een 6 weken oude baby. Dat besliste de raadkamer in Veurne. Het meisje zou op Nieuwjaarsdag hevig door elkaar zijn geschud na een val. R. overleed drie dagen later in het ziekenhuis. Vader B.D., niet de biologische papa maar wel de man die het kind erkende, werd kort daarna gearresteerd. Het parket wil onderzoeken of er sprake is van opzettelijk geweld. "Sinds zijn aanhouding vertelt mijn cliënt hetzelfde verhaal", zegt advocaat Jorn Verminck. "Hij was het meisje aan het verschonen in de zetel bij zijn schoonouders in Adinkerke. Het meisje viel per ongeluk uit de zetel en kwam hard op de grond terecht. In een blinde paniek schudde hij het meisje door elkaar omdat ze vreemd reageerde. Dat is een verkeerde reactie, dat weet hij ook, maar hij deed het allesbehalve opzettelijk." Vorige week hield het parket een reconstructie van de feiten in de woning in Adinkerke. B.D. werkte daar goed aan mee. Het is nu wachten op het autopsieverslag om te weten of zijn verklaringen kloppen. Dan kan de piste van een ongeluk gevolgd worden. Zijn vriendin S., met wie hij 6 maanden samen is, haar ouders en de biologische papa van R. zouden hem nog steeds steunen. (JHM)