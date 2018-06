Rechter neemt visser mogelijk garnalenvangst af... uit 2016 16 juni 2018

Kafka in de strafrechtbank van Veurne. Een Nederlandse visser uit Den Helder riskeert er een verbeurdverklaring van garnalen, die hij ving in augustus 2016. Alleen: die vangst bestaat uiteraard allang niet meer. "De garnalen zijn zelfs afgekeurd geweest na de vangst. Hij heeft ze dus niet ten gelde kunnen maken", sprak de advocaat van Cornelis K. Die wordt vervolgd, omdat hij tijdens een tocht op de Noordzee ter hoogte van Nieuwpoort maar twee bemanningsleden in plaats van drie mee had en binnen de 48 uur terug moest zijn. Ze voeren evenwel te laat binnen en dat werd ontdekt door C.'s eerlijkheid: hij gaf dit immers zo aan bij het sociaal secretariaat in Knokke.





De man moest overigens zijn logboek voorleggen als bewijs van vaarproblemen onderweg. Maar dat logboek is verdwenen bij de verkoop van het schip. En zo riskeert hij nu een boete, naast het feit dat hij geen enkele garnaal kon verkopen en al 3.150 euro verlies maakte.





