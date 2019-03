Raadslid Eddy Louwie pleit voor tweerichtingsverkeer in Elisalaan GUS

29 maart 2019

14u18 2 Poll Tweerichtingsverkeer in Elisalaan? Ja

Nee Ja 79%

Nee 21% Nieuwpoort In de Nieuwpoortse gemeenteraad pleitte raadslid Eddy Louwie (CD&V) ervoor dat automobilisten in twee richtingen kunnen rijden in de Elisalaan. Dat zou de verkeersdruk in de Albert I-laan verlichten. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) heeft daarover in mei overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer.

“De ruimte om in de Elisalaan tweerichtingsverkeer in te voeren is er dus kan het Vlaams gewest er best snel werk van maken”, vindt Eddy. “In de Albert I-laan, vanaf de rotonde Elisalaan, is het bijzonder druk door de vele toeristen die er langs de winkels flaneren. In de Franslaan is ook nog een school gelegen. Op drukke dagen is het vaak aanschuiven in het commerciële centrum in Nieuwpoort-Bad. Wie rustig op een terrasje zit in de Albert I-laan wil niet constant verkeer zien en horen passeren. Bovendien is dat ook niet zo gezond door de uitlaatgassen en het fijn stof. Extra voordeel zou zijn dat automobilisten die in de ondergrondse parking aan Ysara en binnenkort onder het Nieuwlandplein parkeren vlot en via dezelfde weg terug naar de autosnelweg kunnen rijden. Hopelijk kan het tweerichtingsverkeer er snel komen. Weldra zullen honderden zware vrachtwagens de put graven waar de ondergrondse parking moet komen bij het Nieuwlandplein. Die zullen moeten rijden via de Albert I- en Franslaan waar er zone 30 is. Ik zie dat liever niet gebeuren. Bijkomend voordeel is dat we de buslijn 69 terug door Nieuwpoort-Bad zouden kunnen laten rijden.”

Burgemeester Geert Vanden Broucke neemt het voorstel ernstig maar vreest dat het niet snel realiseerbaar is. “In mei overleggen we daarover met AWV want de Elisalaan is een gewestweg. We moeten de mobiliteit in Nieuwpoort-Bad in zijn totaliteit bestuderen en dus niet enkel de Elisalaan. Als de Vlaamse overheid het licht op groen zet voor tweerichtingsverkeer dan zal dat zeker nog twee jaar duren want er zijn dure infrastructuurwerken nodig.”