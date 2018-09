PRO wil jongeren in eigen stad houden 07 september 2018

PRO Nieuwpoort, de burgerlijst getrokken door Nicolas Vermote, stelt zijn programma voor. Daarin lezen we opvallend veel punten gericht naar jongeren en gezinnen. "De oprichting van een kindergemeenteraad verhoogt de participatie", somt Vermote op. "In de parken moeten veel meer activiteiten plaatsvinden. De bouw van een evenementenhal in de industriezone is een must om de jeugd in eigen stad te houden." De partij heeft ook economische programmapunten. "De vismijn verdient een extra boost met bijvoorbeeld de opstart van een vistrap. Een digitaal loket is nodig om lokale handelaars te ondersteunen", aldus Vermote. "We ijveren ook voor een kinderopvang in het weekend. En het strand zou het hele jaar toegankelijk moeten zijn. De beachbars mogen openblijven tot 22 uur. Nieuwpoort verdient ook een jaarlijkse knaller, zoals een festival. En in een nieuw dienstencentrum zouden inwoners terecht kunnen met vragen. Het moet ook de ontmoetingsplek voor senioren worden." (GUS)