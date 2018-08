PRO lanceert 12 nieuwkomers op verkiezingslijst 17 augustus 2018

Sp.a doet onder de naam PRO Nieuwpoort mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nicolas Vermote is de trekker. "Ik ben trots dat we twaalf nieuwe mensen op onze lijst hebben kunnen zetten", duidt hij. Het gaat om Nele Decorte, Tine Breyne, Lyes Oueslati, Stijn Deschilder, Vivienne Gadeyne, Thibault Vliegen, Jurgen Meersch, Anke Inghelbrecht, Lelianna Barbu, Miranda Yserbyt, Charlotte Malesis en Axelle Gevaert. De huidige gemeenteraadsleden Jo Rousseau, Philipe Rathé en Arnel Lemaire staan ook op de lijst. Jeff Simoen en Julie Cateeuw kwamen eerder al in 2006 op, maar niet in 2012. Nu zijn ze weer van de partij. "We hebben elf vrouwen en tien mannen en waarschijnlijk ook de jongste kandidaat, want Thibault Vliegen werd onlangs 18 jaar. Duurzaam ondernemen, kansarmoede aanpakken, verkeersknelpunten oplossen, de bouw van een evenementenhal en openluchtzwembad en betaalbaar wonen zijn een aantal belangrijke verkiezingspunten." (GUS)