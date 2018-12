Primeur: eerste meerval ooit waargenomen in West-Vlaanderen Opvallend is dat de zoetwatervis in zout water aanspoelde Bart Boterman

20 december 2018

16u32 0 Nieuwpoort In de havengeul in Nieuwpoort is vorige zondag een zeer uitzonderlijke ontdekking gedaan. Er spoelde namelijk een meerval aan, een zoetwatervis die tot twee meter lang wordt. Het gaat om een primeur in West-Vlaanderen. Nooit eerder werd een meerval waargenomen in de provincie.

“Des te opmerkelijker is dat het dier in zout water aanspoelde”, zegt marien bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. “Allicht zat de meerval in de IJzer en is het dier mee gespoeld toen de sluizen werden opengezet. Eigenlijk kan het niet anders, want zoetwatervissen overleven niet in zout water”, aldus Haelters.

Primeur

Het dier was stervende en toen de waarnemer het dier fotografeerde. “Aan de hand van de foto’s kon ik opmaken dat het dier toen nog leefde. Er was op dat moment een meeuw in de kop aan het pikken. Toen we het dier zouden ophalen voor wetenschappelijk onderzoek, was het echter verdwenen. Wellicht spoelde het opnieuw de zee in. Gelukkig is er beeldmateriaal van”, aldus Haelters.

Meervallen komen hoofdzakelijk voor in rivieren in Noord- en Oost-Europa maar duiken de laatste jaren ook op in rivieren in West-Europa. In België werden ze al enkele keren waargenomen, zoals dit jaar nog in de Maas in Luik. “Maar volgens de statistieken is nog nooit een meerval gezien in West-Vlaanderen. Die statistieken zijn nooit volledig, maar het zegt wel wat over de zeldzaamheid van de vondst”, aldus Haelters.

Everzwijn

Volgens hem gebeurt het vaker dat dieren die niet in de Noordzee leven toch aanspoelen op de stranden. “Enkele dagen geleden vonden we in Middelkerke nog een steur van een meter lang. Ook dat dier is wellicht in zee verzeild geraakt via de IJzer. Eerder vonden we al een aangespoeld schaap en everzwijn op het strand. Er spoelt dus zeker heel wat mee via de rivieren”, besluit Haelters.