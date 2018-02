Porsche belandt in gracht naast E40 05 februari 2018

Op de E40 in Nieuwpoort is zaterdagnamiddag even na 17 uur een Porsche in de gracht beland. De bestuurder reed in de richting van het binnenland toen hij even voorbij de afrit de controle over zijn stuur verloor. Hij ramde de hoek van een vangrail en kwam even verderop tot stilstand in de gracht. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf. De sportwagen werd getakeld. (SDVO)