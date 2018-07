Poolse vader en dochter gestraft voor verboden wapens 28 juli 2018

Een Poolse vader en zijn dochter uit Nieuwpoort werden elk gestraft omdat ze verboden wapens bij zich hadden. Bij een huiszoeking in het kader van een drugszaak tegen B.B. werd bij hem thuis een stroomstootwapen, een luchtdrukpistool en een bus pepperspray, die toebehoorde aan dochter U.B. gevonden. Beiden hadden een opmerkelijke uitleg klaar. "Zijn die dingen hier verboden in België?" sprak B.B. "Echt? Dat wist ik helemaal niet. In Polen doen ze daar niet moeilijk over, hoor. Dat mag daar."





Ook U.B. reageerde. "Ik had die bus pepperspray bij omdat op mijn school twee meisjes het slachtoffer zijn geworden van een verkrachting. Mijn vader vond het veiliger dat ik die pepperspray dan bijhad. Maar ook ik wist niet dat dit verboden was." Het meisje kreeg de gunst van de opschorting, haar vader kreeg 1 maand cel en 800 euro boete. (JHM)