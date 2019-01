Politierechter mild voor vrouw die snel reed na slecht nieuws JHM

21 januari 2019

16u09 0 Nieuwpoort Een vrouw uit Zomergem die op 6 januari vorig jaar door de politie op de E40 in Nieuwpoort onderschept werd nadat ze plankgas reed kreeg mildheid van de politierechter.

De vrouw reed aan 150 à 160 kilometer per uur in de richting van Frankrijk toen de politie haar even volgde en aan de kant zette. Bij de controle vond de politie dat de vrouw een verwarde indruk maakte. Daarover gaf ze in de politierechtbank van Veurne op emotionele wijze wat toelichting. “Ik was op weg naar mijn werk maar was er met mijn gedachten echt niet bij”, zegt ze. “Ik wist dat mijn dochter die ochtend voor het resultaat van enkele onderzoeken naar de dokter moest en daar kreeg ze de diagnose van kanker gesteld. Ik was er echt niet bij, excuses.” De rechter was mild en gaf haar 800 euro boete, 600 euro met uitstel.