Politie Westkust wint internationale schietwedstrijd BBO

01 maart 2019

13u40 0 Nieuwpoort De politiezone Westkust heeft de zesde editie van het schutterstreffen Franco-Belge op de schietstand van de Nieuwpoortse Wapensportkring gewonnen. Onder meer de Franse gendarmerie en een delegatie van de militaire basis in Koksijde deden mee.

Het internationale tornooi vond plaats op 26 februari en zeven ploegen hadden zich ingeschreven. Het gaat om de politie Westkust, de Police Nationale uit Frankrijk, de militaire basis in Koksijde (1 Wing/ Basis Koksijde) , een team bestaande uit de korpschefs (Team Korpschef), een team met zowel Franse als Belgische politie-inspecteurs die op het terrein samenwerken (Team Mixed Franco Belge) en twee teams van de lokale schuttersverenigingen (Team Sportschutters en Team Jagers).

“De wedstrijd bestond uit 3 verschillende schietproeven waarbij per proef gebruik werd gemaakt van een ander type wapen. Voor de verschillende politiediensten die al jaren nauw samenwerken was dit de ideale gelegenheid om banden te versterken en met diverse soorten wapens te vuren. In ploegverband won PZ Westkust met een schitterende score van 1044 punten. Het team van PZ Westkust mocht dan ook de trofee en de gouden plaketten in ontvangst nemen”, zegt Ashanti Ollevier van de PZ Westkust.

Het winnende team van de Politie Westkust bestond uit inspecteurs Steve Vilain, Cedric Rosseel, Dimitri Vandepoele en Pascal Vercruysse. De zilveren medaille was voor de ploeg Team Mixed FrancoBelge met 900 punten en brons ging naar het team van 1 Wing/Basis Koksijde met 867 punten. Op individuele basis bleek militair Greg Hoste van de basis van Koksijde de sterkste, gevolgd door inspecteurs Steve Vilain en Dimitri Vandepoele met respectievelijk zilver en brons. De logistieke ondersteuning van het schietevenement werd geleverd door de Westkust Shooting Club.