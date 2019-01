Politie vraagt juweliers om alert te zijn voor Spaanse ‘klant’ Bart Boterman

11 januari 2019

De politie Westkust vraagt juweliers uit de streek om uit te kijken voor een Spaans sprekende 'klant'. Een juwelier uit de Albert I-laan in Nieuwpoort werd donderdagnamiddag namelijk bestolen.

De verdachte kwam rond 16 uur de juwelierszaak binnen en was naar eigen zeggen op zoek naar een halsketting voor zijn vader. De man vroeg de juwelier om enkele kettingen uit te halen en op de toonbank te leggen. De kettingen werden uitvoerig bekeken en gewogen. Toen de man toch niets meer wilde kopen, plaatste de juwelier de halskettingen opnieuw achter slot en grendel. Pas na een tijdje werd duidelijk dat een van de kettingen, met een aanzienlijke waarde, was verdwenen.

Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte zijn portefeuille op een van de kettingen legde en vervolgens zijn portefeuille met halsketting in zijn jaszak stak. De juwelier deed aangifte bij de politie, maar de dief was toen al lang weg. De man is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Het is overigens mogelijk dat de dief elders in de regio toeslaat bij juweliers. Daarom vraagt de politie om extra alert te zijn en hen te verwittigen indien de verdachte over de vloer komt.