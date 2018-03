Politie: "Hecht geen geloof aan berichten Nieuwpoort-Nieuws" 16 maart 2018

De politie Westkust roept via de sociale media op om geen geloof te hechten aan de berichtgeving op de website www.nieuwpoort-nieuws.be. "Onze naam wordt onterecht gebruikt voor het verspreiden van valse, al dan niet ludieke berichtgeving. Helaas denken heel wat mensen dat het om echte berichtgeving gaat. Wij werden hier al meermaals over aangesproken", klinkt het bij de politiezone. Op de satirische website met uit de lucht gegrepen nieuwsberichten verscheen namelijk het item 'Politie Westkust waarschuwt katten- en hondenbaasjes in regio Nieuwpoort'. In het fictief artikel stond dat de politie Westkust honden- en katteneigenaars vroeg om waakzaam te zijn, nadat zo'n dertig honden en katten waren verdwenen en na een paar dagen, bijna helemaal geschoren, teruggekeerd waren naar hun baasjes. Het bericht werd ook meermaals gedeeld op de sociale media. (BBO)