Politie achtervolgt bestuurder tot in doodlopende straat

In Nieuwpoort-Bad heeft de politie donderdagnacht rond 1.30 uur een 35-jarige bestuurder uit Schaarbeek moeten achtervolgen. De politie deed hem stoppen ter hoogte van het Hendrikaplein omdat hij aan het zigzaggen was. De bestuurder had een rijbewijs bij zich, maar geen boorddocumenten. Bovendien stonden zijn pupillen wijd en was hij duidelijk zenuwachtig. Nog tijdens de controle reed hij met hoge snelheid weg. De politie achtervolgde hem tot in de doodlopende Henegouwenstraat. De man probeerde een agent ook nog een vuistslag te geven. De bestuurder werd opgesloten in de politiecel. Hij kreeg een pv voor weerspannigheid. Deze ochtend mocht hij beschikken. (BBO)