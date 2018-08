Petitie tegen woontoren van 24 verdiepingen hoog al 800 keer getekend 29 augustus 2018

02u44 0 Nieuwpoort Een aantal bewoners van appartementen op de Zeedijk in Nieuwpoort zijn een petitie gestart tegen de plannen om op de Zeedijk een woontoren van 24 verdiepingen hoog te bouwen. Het gaat om het project Cond'OR. De online petitie werd al door meer dan 800 mensen ondertekend en dat terwijl er nog geen bouwaanvraag is ingediend.

'Wordt de Belgische kust het nieuwe Dubai?' vragen de actievoerders zich af. Ze vinden de plannen voor de woontoren niet passen in een omgeving waar de meeste appartementen maar tot negen bouwlagen hoog zijn. De initiatiefnemers van de petitie vrezen ook voor een grote schaduwzone op de Zeedijk en het strand en stellen zich vragen bij de veiligheid tijdens de bouw. Vorige winter viel er namelijk een dode toen een torenkraan omwaaide tegen een appartement. Een andere bezorgdheid is dat de waarde van de appartementen in de buurt zal dalen. De actievoerders willen niet wachten op de bouwaanvraag en scharen nu al zoveel mogelijk gelijkgezinden achter zich. Er zijn pamfletten verdeeld in de buurt en ook online leeft het dossier. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) benadrukt dat de woontoren nog maar een idee is. "Maanden geleden kwam het voorstel ter sprake op de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De ontwikkelaar heeft nog geen bouwaanvraag ingediend, dus is er nog geen dossier. Het project zoals het nu wordt voorgesteld, voldoet niet aan de wettelijke normen wegens te hoog." De petitie vind je op www.notoweratnieuwpoort.com (GUS)