Performance van ruim vier uur op strand 10 augustus 2018

Kasper Vandenberghe (35), die afkomstig is van de Westkust maar nu in Antwerpen woont, komt straks met zijn voorstelling Panic Fear of Standing Still naar het strand van Nieuwpoort bij de Meeuwenlaan. Hij debuteert er als regisseur met zijn nieuwe gezelschap Movedbymatter. "Het ritueel start om 16.30 uur en duurt vierenhalf uur", verklapt Kasper, die de performance ook al opvoerde in Oostende en Koksijde. "Vier danseressen trekken een cirkel van voetsporen. Ze bewegen voortdurend, maar lijken elkaar nooit te ontmoeten. Ik wil nagaan wat stil staan betekent in een maatschappij die voortdurend in beweging lijkt." Kasper is al zijn hele leven creatief bezig. De voorbije tien jaar stond hij vooral zelf op de planken bij Troubleyn/Jan Fabre. Nu slaat hij zijn vleugels uit met een indrukwekkende performance die gratis toegankelijk is. (GUS)