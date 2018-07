Pech op zee kost visser 5.000 euro na juridische procedure 06 juli 2018

Een Nederlandse visser uit Den Helder meerde in 2016 te laat aan na een uitvaart, en dat heeft hem nu voor de rechtbank in totaal 5.000 euro gekost.





In augustus 2016 ondernam Cornelis K. een zeereis naar Nieuwpoort om garnalen te vangen. Maar omdat hij slechts één matroos meehad in plaats van twee, moest hij binnen de 48 uren terug zijn. Door pech onderweg lukte dat niet. Zijn netten raakten verward op de zeebodem en de man verloor een dag. Daardoor was hij te laat en kreeg hij een administratieve boete. Bovendien bleken de garnalen die hij had gevangen niet meer geschikt voor verkoop. Alle garnalen werden vernietigd, en dat kostte de man 3.150 euro. Maar voor zijn illegale zeereis kreeg de man nu nog eens 1.200 euro boete én werd de winst die hij zou gemaak hebben met de vernietigde garnalen verbeurd verklaard. De man houdt aan de zeereis dus een financiële kater van minstens 5.000 euro over. (JHM)