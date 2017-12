Parket krijgt 'cruciale tip' 02u33 0

Het parket van Veurne heeft tientallen tips gekregen over de positie van de kraan voor de ramp. Eén getuigenis blijkt cruciaal. "Met de informatie van die persoon kan ons onderzoek in een stroomversnelling komen." Het zou gaan om beelden van de kraan vlak voor de ramp, maar dat wordt niet bevestigd. Ondertussen komen er steeds meer gelijkgestemde getuigenissen. "Volgens hen stond de kraan wel degelijk tegen de wind vlak voor hij neerstortte. Het onderzoek zal daar uitsluitsel over geven. De resultaten kunnen wel enkele weken op zich laten wachten. Maar nogmaals: met de getuigenissen staan we al een eind verder. We hadden nooit verwacht dat zoveel mensen zouden reageren. We willen onze uitdrukkelijke dank uitdrukken", zegt Filiep Jodts van het parket. (MMB/JHM)