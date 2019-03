Parkeerprobleem opgelost voor de thuisverpleegsters: met de elektrische step naar de patiënt GUS

27 maart 2019

13u14 4 Nieuwpoort In de vakantieperiodes vinden de thuisverpleegsters van Sophie Lehoucq uit Nieuwpoort vaak moeilijk een parkeerplaats bij hun patiënt. Dat heeft Sophie origineel opgelost. Haar medewerkers rijden met de elektrische step naar hun klanten met het nodige materiaal in de rugzak.

“In de paas- en zomervakantie is het vaak zuchten om dichtbij het adres waar we moeten zijn een parkeerplaats te vinden”, legt Sophie Lehoucq uit. Al twaalf jaar runt ze een eigen thuisverplegingsdienst waar vier verpleegkundigen aan de slag zijn. “Het was medewerker Fanny die het idee lanceerde. Het is voor ons dé geschikte oplossing. We parkeren onze wagen buiten het commerciële centrum in Nieuwpoort-Bad, halen de elektrische step uit de koffer en rijden tot vlakbij de bestemming. Door de vele wegenwerken en het schrappen van de parkeerplaatsen voor paramedici is het steeds moelijker om parking te vinden. Ook voor onze patiënten op de Zeedijk, waar geen wagens mogen rijden, en voor die op de campings is ons step een handig vervoermiddel. Bovendien beleven onze verpleegkundigen er plezier aan en kunnen ze extra genieten van de zon. We kochten er twee aan. Goed voor een uitgave van 760 euro.”