Parachutist blijft steken aan de Beiaardtoren.. als oefening 30 maart 2018

02u37 1

Het was een opmerkelijk tafereel, woensdag aan de Beiaardtoren in Nieuwpoort. De medische component van het leger hield er namelijk een spectaculaire reddingsoefening in samenwerking met de Nieuwpoortse brandweer. Volgens het scenario was een parachutespringer met zijn zeil blijven steken aan de toren en moest het leger de parachutespringer bevrijden. In werkelijkheid ging het uiteraard om een pop. De brandweer zorgde met een ladderwagen voor ondersteuning. Eens de pop naar beneden werd gehaald, werd die vervangen voor een levend persoon. Die werd nog bevrijd uit het kluwen van touwen en onderworpen aan de nodige medische check-ups. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) spreekt van een vlotte en geslaagde samenwerking tussen het leger en zijn brandweer. (BBO)