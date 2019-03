PanTheater speelt laatste weekend van maart ‘Lof der Zotheid’ GUS

18 maart 2019

11u14 0 Nieuwpoort Wie van fijnzinnige en originele humor houdt, moet snel een kaartje kopen voor de voorstelling ‘Lof der Zotheid’ van het Pantheater. Die is eind deze maand te zien in Ysara in Nieuwpoort.

Regisseur Paul Houwen bewerkte het verhaal dat Desiderius Erasmus in 1509 al schreef. “Ik maakte er ‘De lof der Zotheid’ van”, vertelt Paul. “Ik heb de eeuwenoude tekst in een hedendaagse versie gestopt. Raf Janssens, Brigitte De Cock, Ann Vanroose en Dominique Antonissen spelen de grappen en grollen. Het verhaal begint wel nog in de zestiende eeuw maar al snel katapulteren we de toeschouwers naar vandaag. Advocaten, artsen, de hele digitale wereld, nagelstudio’s en de horeca, ze zullen allemaal de revue passeren.” De voorstellingen zijn zaterdag 30 maart om 20 uur en zondag 31 maart om 15 uur in Centrum Ysara. Een ticket kost 9 euro. Reserveren kan via info@pantheater.be of 0475 86 91 02.