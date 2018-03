Paard Obelix is nieuwe aanwinst kinderboerderij 13 maart 2018

Het zeventienjarige paard Obelix is de nieuwste aanwinst bij kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort. "Nadat ons paard Haflinger Totty gestorven was, zochten we een nieuw weidemaatje voor muilezel Oscar die niet graag alleen is", zegt Marie Ange Loones. "De Noorse fjord Obelix had nood aan een nieuwe thuis omdat zijn eigenaar door gezondheidsproblemen er niet meer voor kon zorgen. Een fjord is een paard met een zachtaardig en dus kindvriendelijk karakter. Nog nooit hadden we zo'n ras op onze boerderij." Medewerkster Charlotte is vol lof over het nieuwe dier. "We geven Obelix elke dag drie keer aangepast voedsel en reinigen de stal dagelijks. De dierenverzorgers wandelen ook met zowel Obelix als Oscar aan de hand. We vragen onze bezoekers de dieren niet zelf te voederen want dat schaadt hun gezondheid." (GUS)