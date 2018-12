Overvaller van supermarkten werd verklikt door medeplichtige vriendin De beklaagde trok haar piercing uit tijdens een ruzie, waarop ze de politie belde Bart Boterman

04 december 2018

15u22

Bron: Eigen info 0 Nieuwpoort Een 24-jarige Irakees riskeert 4 jaar cel voor twee gewapende overvallen op supermarkten in Nieuwpoort en Oostduinkerke in mei van dit jaar. Voor zijn toenmalige vriendin Melissa L. (31) die de vluchtauto bestuurde, vraagt het openbaar ministerie 30 maanden opsluiting. Opvallend is dat die vriendin zelf de politie inlichtte naar aanleiding van partnergeweld. Zaid A. had namelijk haar piercing uitgetrokken tijdens een ruzie. Daarna biechtte ze alles op.

“Met een geweer in de aanslag stormde Zaid A. op 14 mei de Proxy Delhaize in Nieuwpoort binnen en eiste hij de kassa-inhoud. Het personeel was doodsbang en gaf hem de 2.600 euro”, opende de procureur de pleidooien. De beklaagde bleef een tiental dagen uit de greep van de politie. “Maar op 23 mei was er opnieuw een gewapende overval, dit keer in de Carrefour Easy in Oostduinkerke. De kassierster werd onder schot gehouden en gaf onder bedreiging 1.800 euro aan de overvaller. Hij vluchtte weg, maar dit keer hadden getuigen de vluchtauto gezien. De politiediensten kwamen de bestuurster op het spoor via de nummerplaatgegevens en ANPR-camera’s, maar werden opmerkelijk genoeg door de chauffeur van de wagen opgebeld”, ging de procureur verder.

Neppistool

Tijdens een echtelijke ruzie had Zaid A. uit Bagdad, die als politiek vluchteling sinds 2015 in België verblijft, haar piercing uitgetrokken. De vrouw biechtte op dat ze chauffeur was, maar dat naar eigen zeggen onder dwang van haar partner. Er volgde een huiszoeking en daar werd van alles bruikbaars gevonden, namelijk grote delen van buit, de kledij die Zaid A. droeg tijdens de overvallen, het neppistool waarmee hij de kassierster bedreigde, inbrekersmateriaal en de buit van andere inbraken. Bijgevolg stond hij ook terecht voor die inbraken die na onderzoek aan hem toegeschreven werden, waaronder in de Chagall Beachbar, de Zeemeermin en Dijk 69 in Nieuwpoort. Al worden sommige feiten betwist.

“Mijn cliënt was telkens onder invloed van alcohol. Hij kon het niet verkroppen dat hij zo veel geld vergokt had en wou die verloren bedragen recupereren. Hij vroeg zijn vriendin om naar de winkel te rijden om bier, maar besloot dan de winkel te overvallen”, pleitte de advocate die Zaid A. vertegenwoordigde. Ze hield er een opvallend pleidooi op na. “Eigenlijk besefte hij de ernst van zijn daden niet, want het ging maar op een neppistool”, ging ze verder. De procureur trok grote ogen. “De slachtoffers konden niet weten dat het een neppistool was. Ze zijn zwaar getraumatiseerd en uw cliënt vindt dit niet erg? Moet ik hem nu naar een nepgevangenis sturen?”, antwoordde de procureur laconiek.

Onder dwang

“Hij heeft inderdaad stommiteiten begaan, maar heeft enorm veel spijt”, voegde de advocate toe. De beklaagde zelf, die in voorhechtenis zit, begon te huilen en zei dat de politie elke dag mocht langskomen in zijn appartement om hem te controleren. “Ik ga nooit meer drinken en stelen”, zei hij in zijn beste Nederlands. De strafrechter fronste de wenkbrauwen.

De advocate van zijn toenmalige partner pleitte dat de vrouw onder dwang chauffeur was en zelf nooit overvallen of inbraken zou plegen. “Ze hadden er meermaals ruzie over omdat ze er eigenlijk niets mee te maken wou hebben. Maar in theorie is ze medeplichtig, ja”, klonk het pleidooi. Ze vroeg een milde straf met uitstel. Vonnis op 18 december.