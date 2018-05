Overval in Proxy Delhaize 16 mei 2018

In de Proxy Delhaize in de Albert I-laan in Nieuwpoort is maandag iets voor sluitingstijd een overval gebeurd. De dader kwam binnen in de winkel, bedreigde het personeel en ging aan de haal met de dagopbrengst. De overvaller vluchtte vervolgens weg in een wagen. De politie zette een klopjacht in met verscheidene patrouilles, maar kon de auto niet meer aantreffen. Er vielen geen gewonden. Het is niet duidelijk of de overvaller nog een handlanger heeft. Het parket van Veurne onderzoekt de zaak. (BBO)