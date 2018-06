Ouderraad geeft speelplaats kleuterafdeling Vierboete extra kleur 29 juni 2018

02u27 0

Net voor de zomervakantie organiseerde de ouderraad van de GO! kleuterafdeling van De Vierboete in Nieuwpoort een klusjesdag. "Samen met de juffen, poetsdame, directeur en een tiental ouders stroopten we onze mouwen op om de speelplaats extra kleur te geven", zegt voorzitter Nicolas Vermote. "We schilderden een groot parcours op de speelplaats waarop de kleuters kunnen fietsen. Voor het volgende schooljaar willen we graag investeren in een nieuw infobord en in picknicktafels."











(GUS)