Organisatoren Oesterbeurs steunen lokale goede doelen GUS

09 april 2019

10u14 0 Nieuwpoort De Oesterbeurs in Nieuwpoort bracht vorig jaar 6000 euro op. De organiserende vzw Blauwe Boei verdeelde dat onder vier organisaties die zich inzetten voor wie minder kansen krijgt.

Het Immanuel’s Children’s House Kathmandu in Nepal kreeg 500 euro. De kledingbank vzw Camino, het project Domino dat alle kinderen kansen wil geven en het project Okan Talent-is Sint-Bernarduscollege van Nieuwpoort kregen elke 1500 euro. De 1.050 euro die de pannenkoekenbar opbracht, is bestemd voor de vzw Help Brandwonden Kids.

De Oesterbeurs vindt dit jaar plaats op 18, 19 en 20 oktober in de stedelijke vismijn in Nieuwpoort. Ook de Belgian Boat Show Float zal dan plaatsvinden. In het najaar zal alle praktische informatie gebundeld zijn op de website www.visit-nieuwpoort.be.