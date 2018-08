Opwarmertje voor het echte werk BV'S MAKEN PUBLIEK WARM VOOR ' GREAT WAR REMEMBRANCE RACE' GUDRUN STEEN

02u37 0 Nieuwpoort De All Star Classic was gisteren het voorproefje. Tal van bekende Vlamingen reden een tijd- en wegrit. Vandaag staat het echte werk op het programma. The Great War Remembrance Race start deze middag aan het Albert I-monument en komt in Ieper aan. Of hoe een koers zorgt dat we de oorlog nooit vergeten.

Een grote opkomst was er niet voor de All Star Classic gisterenavond, maar de sfeer zat er wel goed in dankzij de presentatie van het vrolijke duo Kartje Kilo. Ondanks het ludieke karakter waren de deelnemers bijzonder gefocust. Burgemeester Geert Vanden Broucke beet de spits af voor zijn snelste kilometer in 1.49 minuten. Dat was net 20 seconden trager dan sportschepen Rik Lips. Johan Museeuw zette een nog scherpere 1.23 minuten neer. Na de tijdrit volgde een wegrit van twintig rondes door het historische stadscentrum.





In het wiel van Museeuw

"Als fervente wielerliefhebbers is dit een feest", reageren kameraden Nanou Populiere (41) uit Lombardsijde en Frederik Deny (38) uit Nieuwpoort. "Met ons team De Witte Raven zetten we ons beste beentje voor tijdens de All Star Classic. Hoe we presteren, speelt geen rol. We willen de sfeer van de koers op een actieve manier beleven. Je krijgt niet elke dag de kans om in het wiel van grote namen zoals Johan Museeuw en Leif Hoste te fietsen. Morgen (vandaag red) pikken we zeker de start mee van de Great War Remembrance Race. We zullen supporteren voor Yves Lampaert en Fernando Gaviria."





Flanders Classics en de Organisatie Gent-Wevelgem zagen in de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog een kans om de nieuwe wielerwedstrijd Great War Remembrance race te lanceren. Deze morgen om 10.30 uur worden de ploegen voorgesteld bij het Albert I-monument. Het startschot weerklinkt om 12.20 uur. Vanuit Nieuwpoort trekt het peloton naar de Westhoek. Passages door Flanders Fields, met frontsteden zoals Passendale en Diksmuide, moeten de herinnering aan de oorlog levend houden. In de vredesstad Ieper komen de renners om 16.50 uur aan. Daar arriveren vandaag ook de wandelaars van de Vierdaagse van de IJzer.





Stad in de kijker

"We investeren graag in dit nieuwe wielerevent omdat het onze stad op een unieke manier in de kijker zet", reageert burgemeester Vanden Broucke. "Bovendien krijgt de koers een extra dimensie door de scheut historiek die de organisatie eraan toevoegt. Hopelijk groeit de wedstrijd uit tot een topper op de wielerkalender want ook na 2018 blijft de link met de Eerste Wereldoorlog bestaan."





Scott Sunderland

Voor de wielerfanaten, Australiër en ex-wielrenner Scott Sunderland zal vanmiddag het startschot geven. De WorldTourploegen BMC, Quick-Step Floors en Team Sunweb doen al zeker mee naast negentien andere ploegen. Info: www.flandersclassics.be.