Opschudding voor honden in afgesloten wagen 23 juli 2018

02u36 1

In de Albert I-laan in Nieuwpoort ontstond zaterdag rond 17.30 uur enig tumult toen voorbijgangers twee honden in een geparkeerde auto zagen zitten. De politie werd opgebeld en bij aankomst stonden een tiental mensen rond de auto. Ook de gemoederen dreigden oververhit te raken en de politie moest bemiddelen. De eigenaar was net bij zijn wagen aangekomen nadat hij in de supermarkt was binnen geweest. Volgens zijn verklaring was het langer aanschuiven dan verwacht en zaten de honden 20 minuten in de wagen. Volgens de politie stonden de ramen op een kier en waren de honden in goede gezondheid. (BBO)