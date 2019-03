Opschorting voor inkleuren graffiti bij Brusselle JHM

22 maart 2019

11u38 0

Een jongeman uit Koksijde heeft van de strafrechter de gunst van de opschorting gekregen omdat hij een graffititekening inkleurde. Dat deed hij in het grote gebouw van het failliet gegane Brusselle in Nieuwpoort, maar de tekening zette R.D. niet eens zelf. De jongeman werd bij een verkeerscontrole op 15 januari vorig jaar betrapt. De man had drugs bij zich in de wagen en daarom werd zijn GSM uitgelezen. Daarop stonden tal van foto’s van graffitiwerken, onder meer in de voetgangerstunnel van Sint-Idesblad, in het gebouw van Brusselle en tekeningen op een boot en een aanhangwagen. Maar uit onderzoek bleek dat R.D. de tekeningen zelf niet had gezet, maar hoogstens een keer een stuk inkleurde in de hangar van Brusselle. Omdat hij ook nog een blanco strafblad had kreeg hij de gunst van de opschorting en voorwaarden.