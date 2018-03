Opschorting van straf voor man die hond achterliet in wagen 22 maart 2018

Een man uit Gent, C.D. kreeg in het Gentse hof van beroep een opschorting van straf. De man moest in eerste aanleg een totaalsom van 900 euro betalen nadat hij zijn hond had achtergelaten in de wagen in Nieuwpoort.





De man was in de zomer van 2016 met zijn auto naar de kust gereden, in het bijzijn van zijn jachthond. Toen de man besloot op stap te gaan, liet hij de hond achter in de auto die in de blakende zon stond. Voorbijgangers alarmeerde de politie nadat ze de hond hoorden janken van de dorst. De agenten konden de deur van de auto forceren en de hond meenemen. Volgens de politie was het op dat moment 37 graden in de wagen. Enige tijd later verscheen daar ook de beklaagde die enorm kwaad was op de agenten en weigerde een boete te betalen. De rechter in eerste aanleg oordeelde dat zijn gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar was. Bovenop een boete van 600 euro moest hij ook nog 200 euro betalen aan het slachtofferfonds. Alles samen kreeg hij een rekening van bijna 900 euro gepresenteerd. Nu in beroep krijgt de man opschorting van straf. (DJG)