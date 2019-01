Op oudejaarsnacht uitgerukt voor brandende vuilnisbak JHM

01 januari 2019

08u06 0

De brandweer van Nieuwpoort moest op oudejaarsnacht uitrukken naar de Zeedijk in Nieuwpoort voor een vrij banale oproep. Rond 1 uur kwam daar de melding dat er een vuilnisbak in een ondergrondse garage in brand stond. Dat ging gepaard met een rookontwikkeling. De brandweer kon het vuur snel blussen en de schade bleef beperkt. Hoe de vuilnisbak precies in brand vloog is niet duidelijk.