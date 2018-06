Ook aan de Westkust beleef je volop WK-plezier 16 juni 2018

02u41 2 Nieuwpoort Her en der in onze regio kan je je onderdompelen in het WK voetbal.

In De Panne kan je het wereldkampioenschap op twee locaties op een groot scherm bekijken. In de Sloepenlaan zendt Toerisme De Panne alle matchen van de Belgen uit. Tijdens het evenement wordt de straat volledig afgesloten. Omdat iedereen volop zou kunnen genieten, zullen er twee schermen staan. Ook de finale zal erop te zien zijn. Een uur voor elke wedstrijd is het voetbaldorp open. Een dj brengt tijdens de rust en na de match de nodige animo. Kinderen kunnen zich in een aparte zone uitleven. Het initiatief heet 'Oulitica Sloepenova', wat 'Russisch' is voor Sloepenlaan. Het is al de derde keer dat die straat in de ban is van de voetbalgekte. De handelaars in de buurt zien het graag gebeuren. In centrum De Boare bij het Koningsplein zijn alle matchen van het WK te zien. Dat is een initiatief van de zaalvoetbalclub De Panne en het minivoetbal Belgian Hammers ten voordele van hun clubkas. Ook daar is een kinderruimte. De deuren gaan één uur voor elke wedstrijd open. De toegang is gratis.





In Koksijde staat voor het gemeentehuis het groot scherm waarop alle matchen van de Belgen en de finale te zien zullen zijn. KVV Coxyde en de gemeente zetten hun schouders onder de organisatie. Er zullen snack- en drankstandjes staan en de muzikale ambiance is verzekerd.





In Nieuwpoort doet ontmoetingscentrum Ysara dienst als voetbaltempel. Voetbalclub Astra maakt er een feest van.





(GUS)