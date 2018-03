OCMW-raadslid pleit voor samenwerking met Colruyt 15 maart 2018

Nieuwpoorts OCMW-raadslid Nicolas Vermote (sp.a) zal aan de OCMW-raad van 28 maart voorstellen om samen te werken met het warenhuis Colruyt.





"Via het Sociaal Huys selecteren we wie in aanmerking komt voor een speciaal receptenboekje aangeboden door Colruyt. Daarin staan gerechtjes voor 1, 2 of 3 euro. Zo kunnen mensen in armoede toch van een gezonde maaltijd genieten. Voor het OCMW zijn er geen kosten verbonden aan de samenwerking. Al ruim 100 gemeenten zijn ingestapt in dit project. Aan de kust spreken we al zeker van De Panne, Oostende en Blankenberge."





(GUS)