Nog onderdak gezocht voor zeven gezinnen NA RAMP MET KRAAN: 45 FLATS NIET TOEGANKELIJK, 7 VOLLEDIG VERWOEST MATHIAS MARIËN EN JELLE HOUWEN

02u44 0 Mathias Mariën De schade bij daglicht. Vijf verdiepingen van residentie Mosselbank zijn onbewoonbaar. Ook ertegenover, in residentie Morgenzon, zijn heel wat flats zwaarbeschadigd. Nieuwpoort De stad zoekt na de ramp van woensdag nog onderdak voor zeven gezinnen. Zij verblijven nu in een hotel, maar dat is tijdelijk. Voor de andere gezinnen is er een oplossing. In totaal zijn er 45 flats niet toegankelijk. Minstens 7 zijn volledig verwoest. "Dit zijn de meest emotionele dagen van mijn loopbaan", zucht burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Gisterenochtend 10 uur: in dienstencentrum Ysara verzamelen tientallen ongeruste bewoners van residenties 'De Morgenzon' en 'De Mosselbank' voor een infomoment met de burgemeester en de hulpdiensten. Meteen vuren ze talloze vragen af. "Wanneer kunnen we naar huis? Wat met onze achtergebleven spullen? Kunnen we aan onze auto?" Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) probeerde het spervuur aan vragen te beantwoorden. "Voor alle duidelijkheid: ik heb alle begrip voor de bewoners", zegt de burgemeester. "Op zo'n moment is het belangrijk om concrete én correcte informatie te geven. We konden niet beloven dat de bewoners meteen naar hun flat konden. Daarom hebben we om 17 uur iedereen weer samengeroepen." In de tussentijd vonden de getroffen bewoners onderdak in hotels. De meeste tweedeverblijvers wilden meteen huiswaarts keren, maar de ondergrondse parkeergarages waren gisteren de hele dag niet toegankelijk. Even na 15 uur konden de eerste bewoners onder begeleiding van de brandweer wel enkele spullen ophalen in hun flat.





Mathias Mariën De bewoners tijdens het infomoment.

Pluim voor hulpdiensten

Burgemeester Vanden Broucke beleefde de laatste twee dagen als een rollercoaster. "Dit zijn met voorsprong de meest emotionele dagen van mijn loopbaan. Ik heb al wat meegemaakt, maar deze ramp is van een andere categorie. Dit is bijzonder droevig. Mijn respect gaat in de eerste plaats uit naar alle hulpdiensten. Zij hebben fantastisch werk geleverd om de bewoners zo accuraat mogelijk te helpen. Van de mensen zelf hebben we gelukkig heel wat begrip gekregen. Het was voor iedereen bijzonder emotioneel", aldus Vanden Broucke.





Jelle Houwen

Elektriciteit

Het stadsbestuur is nog steeds op zoek naar een oplossing op lange termijn voor zeven gezinnen. Zij vinden voorlopig geen onderdak. "De eerste dagen voorzien we hotels voor iedereen die dat wenst. Daarna kunnen die mensen hun verzekering aanspreken om een logement te bekostigen", aldus de burgemeester. Mogelijk loopt het aantal gestrande bewoners de komende dagen nog op. In eerste instantie was er sprake van 27 flats die ontoegankelijk zijn. Zeven daarvan zijn volledig verwoest. Maar in de loop van de avond groeide het aantal ontoegankelijke flats tot 45 wegens een probleem met de elektriciteit. En in de rest van het gebouw zijn mogelijk grote scheuren ontstaan in de muren.





De komende dagen staat alles in het teken van opruimen en herstellen. Pas dan zal ook de exacte schade aan het openbaar domein duidelijk worden. Volgens de eerste berichten is de schade dramatisch. Gisterenavond stelden de hulpdiensten alles in het werk om een deel van de torenkraan weg te halen uit de Franslaan. Zo zou de weg in principe vanaf vandaag opnieuw opengaan.