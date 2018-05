Nieuwste zeilboot van zeezeilschool vernoemd naar Emma Plasschaert 26 mei 2018

02u48 0 Nieuwpoort De Vlaamse zeezeilschool van Nieuwpoort heeft zijn 21ste zeilboot voorgesteld. "Met gemiddeld duizend cursisten per jaar uit alle hoeken van Vlaanderen is het nodig regelmatig te investeren in nieuwe boten", zegt directeur Steven Desloovere van de overkoepelende vereniging Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort (het vroegere VVW Nieuwpoort).

"Het is een traditie dat we nieuwe vaartuigen noemen naar mensen die iets betekend hebben voor de watersport. Emma Plasschaert is momenteel de beste zeilster van het land. Ze behaalde recent brons op het EK. De Vlaamse zeezeilschool leidde de voorbije 42 jaar liefst 25.000 mensen op. Er is ook een jeugdwerking. De 'Emma', zoals het nieuwe vaartuig heet, is elf meter lang en biedt plaats aan zes mensen die er ook kunnen overnachten. Dankzij het stuurwiel kunnen de manoeuvres goed geoefend worden.





Vereerd

Emma Plasschaert zelf is vereerd dat een boot naar haar vernoemd is. "Het is de eerste keer", lacht ze. "Zelf heb ik de sport bij de VVW in Oostende geleerd. De gemoedelijke sfeer van toen herinner ik me nog bijzonder goed. Ik ben vooral trots meter te zijn van deze fantastische zeilboot. Hopelijk leren er veel mensen mee varen. Ikzelf ben alvast volledig gepassioneerd door de sport, zoals iedereen wellicht wel weet. Liefst 220 dagen per jaar ben ik onderweg naar allerlei wedstrijden en kampioenschappen over de hele wereld. Er zijn nog veel uitdagingen die me te wachten staan, zoals scoren op een WK of de Olympische spelen." (GUS)