Nieuwpoortse verenigingen halen in één weekend 1200 kilo zwerfvuil op GUS

25 maart 2019

11u16 0 Nieuwpoort Er deden 168 mensen mee aan de grootschalige zwerfvuilactie van de afvalintercommunale IVVO in Nieuwpoort.

“Die grote opkomst bewijst dat mensen zich bewust zijn van hoe groot het probleem van zwerfvuil is”, zegt schepen van Leefmilieu Kris Vandecasteele (CD&V). “Dat zo’n acties nodig zijn, bewijst de 1,2 ton afval die we hebben verzameld. We waren actief in het Maritiem Park, Mauritspark, de omgeving van het Spaarbekken en Sint-Joris, langs de Frontzate, in de Ramskapellestraat, het Sportpark en de Koolhofput.” Volgende verenigingen deden mee: KVLV Ramskapelle, zangkoor Opportus, Natuurpunt Westhoek-Nieuwpoort Chirojongens, Chiromeisjes, Pasar, OKRA trefpunt Nieuwpoort, de gezinsbond Ramskapelle-Sint-Joris en het Sint-Bernarduscollege.