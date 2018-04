Nieuwpoortse socialisten stappen met Pro naar kiezer 19 april 2018

De Nieuwpoorts sp.a, die nu in de oppositie zetelt, kiest voor een open stadslijst die de naam Pro Nieuwpoort draagt. Nicolas Vermote zal die trekken en duidt de visie. "Vooral op lokaal vlak is de persoon en zijn ideeën belangrijker dan de partij die hij vertegenwoordigt. Een goed idee blijft goed ongeacht van wie het komt. Inspraak van de inwoners vind ik heel belangrijk. Zo is al jaren te horen dat onze jeugd nergens naartoe kan om uit te gaan. Dat valt bij de huidige bestuursploeg in dovemansoren. Wie er allemaal op de lijst staat, verklap ik nog niet maar ik heb zeker dertig valabele kandidaten in gedachten. Ik voel nu al een dynamiek en een gezonde portie nieuwsgierigheid naar waar wij voor staan. Stadsgenoten met een hart voor Nieuwpoort, zo'n mensen zullen straks deel uitmaken van Pro. Een positief verhaal vertellen is ons hoofddoel."





(GUS)