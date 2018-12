Nieuwpoortse handelaars steunen Warmste Week met brunch GUS

14 december 2018

09u39 0 Nieuwpoort Nu zondag 16 december kan je in zaal Barkentijn in Nieuwpoort aanschuiven voor een Brunch for Life. Zeven Nieuwpoortse handelaars zetten er hun schouders onder.

Nele Decorte van ontbijtzaak Juliette en Nicolas Vermote, werkzaam in de Barkentijn zijn de initiatiefnemers. “We kunnen rekenen op de steun van Marc Deelen en Isabelle Cools van Karo’s Eethuisje, Sofie Neyrinck van De Zoete Zonde, Astrid Germonpré van brasserie Kaaizicht, Evelyne Van De Sype van Tartinet, Frederique Vanbillemont en Lieselot Ammeloot van Fredt en Bigel Tack van Jeanne. Vorig jaar klokten we af op 165 deelnemers, dit jaar mikken we op 250. Meer dan de helft van de kaarten vloog in één week de deur uit. Er zijn er nog een paar verkrijgbaar voor de eerste shift. We steunen de Nieuwpoortse vzw Profo en de MS liga Vlaanderen. Profo is er voor jongeren die moeilijk hun weg vinden in de samenleving. Ze gaan niet meer naar school en zijn nog niet rijp voor de arbeidsmarkt. Via verschillende trajecten hoopt de vzw de talenten van die mensen te versterken. Vorig jaar konden we 2850 euro schenken aan mpi De Steiger. Dit jaar willen we graag een cheque van 4000 euro kunnen verdelen over twee goede doelen.”

De eerste shift start om 8 uur en de tweede om 10.30. Volwassenen betalen twintig euro en kinderen van zes tot twaalf jaar tien euro. Inschrijven kan nog snel via eet@barjuliette.be.