Nieuwpoortse (73) beroofd in Brussel BBO

04 maart 2019

19u52 0 Nieuwpoort Een 73-jarige vrouw uit Nieuwpoort is zondag in Brussel van al haar persoonlijke bezittingen bestolen. De vrouw droeg een rugzak en had haar handtas erin gestopt. De handtas werd ontvreemd toen ze op de trein stapte in Brussel-Centraal.

Pas toen de trein al vertrokken was richting de kust, in de late namiddag, zag ze dat de handtas verdwenen was. In de handtas zaten onder meer de papieren van haar voertuig, haar bankkaarten, cash geld, een smartphone en haar identiteitskaart. De vrouw deed aangifte bij de politie toen ze terug in Nieuwpoort aankwam. De politie is een onderzoek gestart en Card Stop werd verwittigd.