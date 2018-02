Nieuwpoort wil streng reglement voor torenkranen 22 februari 2018

02u33 0 Nieuwpoort Nieuwpoorts burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) heeft gisteren aan de kustburgemeesters voorgesteld om een algemeen, strenger reglement op te maken voor torenkranen. Hij zal aan zijn schepencollege alvast voorstellen om het lokaal toe te passen en hoopt dat zijn collega- kustburgemeesters dat voorbeeld zullen volgen.

"We hebben veel geleerd uit de ramp met de omvergewaaide torenkraan eind vorig jaar", zegt Vanden Broucke. "Er is een checklist met tien controlepunten waaraan eigenaars van torenkranen moeten voldoen. Daarop zullen we veel strenger toezien. Als blijkt dat er geen maximale score kan voorgelegd worden, moet de kraan afgebroken worden. Doet de eigenaar dat niet, dan zal de stad dat laten doen op kosten van de eigenaar. Daarenboven moet er bij de vergunningsaanvraag een attest zitten dat bewijst dat de ondergrond stabiel is. Het keuringsattest moet de eigenaar maandelijks voorleggen, tot nu toe moest dat enkel bij de aanvraag zitten. Tot slot zullen we de eigenaar van een torenkraan een maandelijkse belasting van 1.000 euro opleggen voor de inname van het openbare domein. Zo hopen we dat kranen vlugger uit het straatbeeld verdwijnen of op privégrond staan. Zo'n zware machines beschadigen de wegen, parkeerplaatsen en voetpaden. Nu rekenen we pas na drie maanden een kleine vergoeding van 75 euro per maand aan. Binnenkort stel ik de aanpassing van de politieverordening en het belastingsreglement voor aan het schepencollege", aldus burgemeester Vanden Broucke. Sectororganisatie Bouwunie is teleurgesteld. "We waren liever betrokken geweest bij de totstandkoming van deze voorstellen. Veiligheidsmaatregelen zijn bespreekbaar, maar het moet haalbaar en betaalbaar blijven. ", reageert Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie.





(BBO/GUS)