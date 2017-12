Nieuwpoort vreest voor vallende brokstukken door voorspelde rukwinden: "Blijf er weg" MATHIAS MARIËN EN JELLE HOUWEN

02u33 0 Jelle Houwen Een zeil moet ervoor zorgen dat er geen pannen van residentie Morgenzon waaien. Nieuwpoort Er werd hard gewerkt, maar de Franslaan in Nieuwpoort is nog altijd niet opengesteld. Meer nog, de hele rampsite werd afgesloten met grote hekken en er werd een grotere perimeter ingesteld. "Er kunnen nog brokstukken en dakpannen naar beneden vallen", klinkt het. "Bovendien verwachten we weer hevige rukwinden."

Tientallen werknemers met snijbranders waren gisteren uren in de weer met het verzagen van de 45 meter lange torenkraan. De werken gingen donderdagnacht al van start. Gisterenochtend had de Franslaan, waar de top van de kraan lag, alweer opengesteld moeten zijn, maar dat lukte niet. Ook dit weekend blijft de Franslaan afgesloten.



Sterker nog: de hele rampsite werd gisterenavond nog volledig afgeschermd met grote hekken en is minstens tot dinsdag 2 januari niet bereikbaar. Het stadsbestuur raadt iedereen sowieso aan om uit de buurt weg te blijven. Het gaat om het gebied tussen de getroffen residenties Morgenzon en Mosselbank. "De afscherming heeft twee redenen", verduidelijkt Barbarz Wyseure van de dienst Noodplanning.



"Er dreigt opnieuw stormweer met rukwinden tot 9 beaufort. En gedurende de dag werd duidelijk dat er nog verschillende brokstukken van de appartementen kunnen vallen. Vooral de rode, leien dakpannen van residentie Morgenzon. We hebben dat dak nog ingepakt met zeilen en een net, maar we mogen geen risico's nemen. Daarom wordt de hele site afgesloten." Dat heeft ook gevolgen voor de ondergrondse parkeergarage in de Franslaan.

Jelle Houwen Een kraan tilt een van de vele brokstukken op.

Parking blijft dicht

Zowel de in- als de uitrit blijven dicht. De auto's van tientallen bewoners staan daar geparkeerd. "De bewoners zullen onder begeleiding van politie en brandweer de mogelijkheid krijgen om hun auto's uit de garage te rijden. Daarna gaat de parking weer volledig dicht." Voor de Albert I-laan is er wel goed nieuws: die ging gisterenavond weer open. Op die plaats lag de voet van de torenkraan met de grote betonblokken. Die werden gisteren in de late middag verwijderd.

Jelle Houwen Een arbeider last de torenkraan in stukken.

Noodopvang

Residentie Mosselbank werd gisteren na grondig onderzoek stabiel verklaard. Een groot deel van het gebouw werd afgesloten om plunderingen tegen te gaan. De flats op alle verdiepingen eindigend op de nummers 01 en 06 zijn opnieuw bewoonbaar, net als die op het gelijkvloers. Zeven andere appartementen zijn voor lange tijd onbewoonbaar. "Vier gezinnen verbleven daar permanent", vervolgt Wyseure. Zij kregen een andere flat toegewezen van de stad. "Nog dit: Het oudejaarsfeest in Nieuwpoort-Bad gaat door, maar we vroegen de organisatie om een zekere sereniteit in acht te nemen. Dinsdag wordt alles opnieuw geëvalueerd."



Het noodnummer van de stad is intussen niet meer bemand. Wie vragen heeft, kan terecht bij zijn eigen syndicus.