Nieuwpoort viert 70ste verjaardag van bekende vuurtoren GUS

12 maart 2019

15u28 0 Nieuwpoort Op 21 maart 1949 nam Nieuwpoort de gekende rood-witte vuurtoren in gebruik. Vandaag is het nog steeds een baken voor het vaarverkeer, hoewel het beschermde monument al een eindje met pensioen is.

De laatste vuurtorenwachter ging in 1963 op pensioen. De werking van de vuurtoren werd geautomatiseerd. Nieuwpoort viert trouwens een dubbele verjaardag, want de vuurtoren staat er niet alleen zeventig jaar, het bouwwerk is vijftien jaar beschermd als monument. De drie voorgangers van de vuurtoren gingen allemaal verloren in oorlogsgeweld. De oudste is de Vierboete uit de middeleeuwen. De huidige vuurtoren is zeventig, maar de lichtinstallatie erin is nog ouder en dateert uit 1923. De lichtinstallatie kon voor de Tweede Wereldoorlog in veiligheid gebracht worden. “We plannen niets bijzonders rond de verjaardag van ons gekende monument, maar wilden het toch even in de kijker zetten. Wie langs de havengeul of door het natuurgebied De IJzermonding wandelt, krijgt de rood-witte toren steeds in zijn vizier”, besluit burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V)