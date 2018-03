Nieuwpoort schaft het cartoonfestival af 27 maart 2018

Het geplande cartoonfestival en alle randactiviteiten in de Nieuwpoortse bibliotheek, die gepland waren vanaf half april, zijn afgeschaft. Het was Arnel Lemaire (sp.a) die daarnaar vroeg in de vragenronde tijdens de gemeenteraad. "Toen we de cartoons bekeken, beseften we dat het geen verrijking zou zijn op algemeen, maatschappelijk vlak", reageert cultuurschepen Greet Ardies-Vyncke (CD&V). "Het stond wel aangekondigd in het stedelijke infoblad", vulde Arnel nog aan. Maar schepen Rik Lips (CD&V) voegde er nog aan toe: "We mogen alle goede zaken die Wintegratie heeft gerealiseerd niet op de helling zetten door cartoons te tonen die controverse kunnen uitlokken." In het infoblad lezen we dat de cartoons over migratie en mensenrechten gingen.





Het cartoonfestival was een initiatief van Wintegratie. Dat is een samenwerkingsverband tussen Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne dat initiatieven uitwerkt om de integratie van mensen met een vreemde afkomst te bevorderen. Gisteren was er op die dienst niemand bereikbaar voor commentaar.





(GUS)