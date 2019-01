Nieuwpoort heeft zijn sneeuwlijn geopend voor de bestelling van strooizout GUS

16 januari 2019

14u02 0 Nieuwpoort De sneeuwlijn in Nieuwpoort is geopend. Sneeuw hangt er niet direct in de lucht maar vriesweer is wel op komst. Op een speciaal telefoonnummer kan je strooizout bestellen.

Nieuwpoortse 70-plussers kunnen maandelijks tien kilo strooizout aanvragen dat medewerkers van de technische dienst thuis leveren. Inwoners die ouder zijn dan 80 jaar krijgen na aanvraag een strooibeurt voor hun deur. Alle andere Nieuwpoortenaren kunnen maandelijks tien kilo strooizout afhalen in het recyclagepark in de Ambachtstraat. De sneeuwlijn is elke voormiddag open op het nummer 058 22 44 88.